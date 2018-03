Los olores son propios en una cancha, sobre todo para quienes no se asean adecuadamente. Por lo general, ese tipo de comentarios quedan a la interna, hasta que, claro, José Luis Chilavert sale a la palestra para dar textuales que, obviamente, se convierten en viral en redes sociales, como Facebook , la más popular de todas en el mundo. El ex portero de la Selección de Paraguay se la ‘agarró’ con Michael Ballack y recordó pasajes de un partido en el Mundial de Corea-Japón 2002, en donde todos los guaraníes ‘atacaron’ al crack alemán.



“El olor que tenía era terrible. Struway marcaba a Ballack, el mejor en ese momento. Pero no se podía estar cerca de él: el olor a cabrito que tenía era terrible. Tendría que haber usado un desodorante o un limón. No sé si era una estrategia, que sé yo”, comentó en una entrevista para la cadena ESPN, que posteriormente fue publicada en Facebook.



Chilavert no solo quedó con Ballack, sino también recordó aquel episodio del escupitajo con Roberto Carlos. "Me provocó. Ese partido nos robaron mal, el árbitro era alemán ¿qué hace en una eliminatoria sudamericana? Roberto Carlos pateaba de todos lados sin hacer gol, al final se me acercó y me dice ‘Indio, les ganamos 2-0’: por eso le escupí", sentenció el ex arquero, quien también es popular por escribir una serie de comentarios en su cuenta de Twitter.



