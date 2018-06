El Mundial Rusia 2018 no para y el mercado de fichajes en Europa sigue moviéndose. Aunque esta vez el futbolista en cuestión es uno que precisamente se quedó fuera de la máxima cita: Álvaro Morata . El por ahora delantero del Chelsea estaría en la mira del Borussia Dortmund , según señalan desde Alemania.

El delantero, que se fue el año pasado del Real Madrid en busca de minutos, no tuvo una buena temporada en la Premier League , que a la larga le costó no estar con España en la cita mundialista, y ahora estaría en busca de un nuevo club al cual pueda llegar y tomar el titularato de inmediato.



Según informó el 'Sport Bild', Morata es la primera opción del Dortmund, que no comprará el pase Michy Batshuayi (quien le pertenece al Chelsea) por su excesivo costo, alrededor de 40 millones de euros. De manera que el club teutón está en la obligación de sumar a un atacante a su plantilla.



Además, en el Chelsea estaría dispuesto a vender al español, por quien pagó 80 millones al Real Madrid pero no le rindió como esperaba: apenas 15 goles en un total de 48 encuentros.