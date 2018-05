No es grave, pese a que encendió las alarmas en el último partido del Barcelona. Dembélé salía lesionado del campo de juego en el Camp Nou y toda Francia se preguntaba cuál era el estado de un jugador que sería una habitual pieza de recambio para el Mundial de Rusia . Este miércoles, en conferencia de prensa, Didier Deschamps se refirió al estado del jugador culé, en lo que parece que no es nada grave de cara a la Copa del Mundo.



“Cualquier lesión grave está descartada. Es una cuestión de hematoma, no torsión. No excluyo que esté disponible para este lunes. Es cuestión de días”, indicó el técnico francés con respecto a la evolución de uno de sus 23 seleccionados de cara al Mundial .

Como se había explicado, Dembélé no corre peligro de cara a la cita mundialista y estaría en la lista de convocados para el duelo del lunes ante Irlanda, válido por la fecha FIFA.



Francia construyó el plantel que ganó la Copa del Mundo en 1998 en torno a una defensa sólida, pero debería hacer todo lo contrario en Rusia, donde sus futbolistas ofensivos podrían ser los encargados de marcar la diferencia.



Tal es el poder de fuego de "Les Bleus" que Deschamps se dio el lujo de no convocar al delantero del Real Madrid Karim Benzema por su participación en un escándalo de chantaje sexual ocurrido en 2015.



Francia sí contará en ataque con el joven futbolista del PSG, Kylian Mbappé, con el goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, y con el extremo del Barcelona, Ousmane Dembélé, además de mediocampistas que pisan constantemente el área rival como Paul Pogba y Steven N'Zonzi.