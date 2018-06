¡Para no creer! El centrocampista francés, Paul Pogba , dijo reveló este domingo a los medios de comunicación que el Mundial Rusia 2018 podría ser su última Copa del Mundo como profesional. La joven promesa de la selección de Francia es consciente que el tiempo podría pasarle factura en los próximos cuatro años.

"Podría ser mi último Mundial " , declaró el actual jugador del Manchester United, en una conferencia de prensa antes del último partido de Francia contra Dinamarca por el Grupo C del torneo más importante a nivel de selecciones del mundo.



El conjunto dirigido por Didier Deschamps ya se encuentra clasificada a los octavos de final tras vencer 1-0 a la Selección Peruana , y saldrá con todo este martes 26 de junio con el único objetivo de asegurar el primer puesto del grupo, de cara al término de la primera ronda del Mundial



"Soy realista, no sabemos si me llamarán, quizás otros jugadores serán mejores que yo. Espero jugar más (Mundiales). Ya he tenido la oportunidad de jugar dos, algunos solo pueden soñar con jugar uno" , reflexionó Pogba , que en el 2016 se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol, luego que el United pagara una suma de 120 millones de euros a la Juventus.



Entre sus palmares, Pogba registra con la 'Vecchia Signora': cuatro títulos de Serie A, tres Supercopas de Italia y dos Copas de Italia; mientras que con los 'Diablos Rojos', el francés solo campeonó la Carabao Cup. Francia cerrará su participación en el Grupo C del Mundial en el Estadio Luzhniki de Moscú.