"Asumo todas las consecuencias de mi elección", señaló el francés Adrien Rabiot , en una carta abierta publicada por la radio RTL, acerca de su decisión de rechazar figurar en la lista de reservas de la Selección de Francia en el Mundial Rusia 2018 .



"Si he decidido retirarme de la lista de suplentes es porque considero que la elección del seleccionador ( Didier Deschamps ) en mi opinión no responde a ninguna lógica deportiva, desde hace muchos años el mensaje era claro, es el rendimiento el que abre las puertas del equipo de Francia", señaló el futbolista de 23 años del PSG .



"No dudaba de las consecuencias que tendría mi decisión, pero lamento que se me caricaturice como un joven jugador inmaduro incapaz de medir las consecuencias de sus actos", añadió.



Rabiot escribió el miércoles al seleccionador francés Deschamps para comunicarle que rechaza ser reserva de la lista de convocados para la Copa del Mundo.



"En estas condiciones, no podré seguir el programa", señaló Rabiot, según publicaron L'Equipe y Le Parisien.



El medio del PSG hacía referencia al plan de mantenimiento físico enviado al comienzo de la semana a los 11 suplentes nombrados por Deschamps , confirmó a la AFP una fuente próxima al caso.



"Las actuaciones de Adrien con Francia no son para nada del mismo nivel que con el PSG", explicó Deschamps el jueves anterior cuando anunció su equipo para el Mundial.



La renuncia de Rabiot ha provocado una gran polémica en Francia. Incluso el presidente de Francia Emmanuel Macron ofreció este viernes su opinión sobre "un gran jugador": "Debería haber ido hasta el final con la confianza que se le dio, pero de todas formas no soy yo el que debe comentar sus elecciones". AFP