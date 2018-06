Paul Pogba sorprendió a todos cuando dejó entrever que Rusia 2018 podría ser su último Mundial y por eso soñaba con llevarse la Copa a casa. El técnico de Francia, Didier Dechamps, considera que su volante tiene para rato con 'Les Bleus'.



"No creo que sea el último Mundial, teniendo en cuenta que tiene apenas 25 años y que en cuatro años tendrá 29. Es probable que juegue otros", dijo Didier Dechamps en conferencia de prensa.

El volante del Manchester United, quien recibió criticas en varias ocasiones en su país, quizás se aburrió de esa situación y por eso lanzó esa afirmación.



"Soy realista. Nunca se sabe qué puede pasar mañana, puede que no me convoquen, o que me lesione, o que haya jugadores con más rendimiento que yo", afirmó Pogba.

Ante esto, el técnico de Francia fue consultado sobre la situación de su jugador.



"Ha tenido momentos más difíciles que otros. En mi relación con él siempre veo al mismo jugador. Evidentemente tiene más experiencia, aunque sólo tiene 25 años. Está bien mentalmente, está contento y está muy motivado", indicó el DT.

'Les Bleus', que ya están clasificados para los octavos de final, chocan este martes con Dinamarca.