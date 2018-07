El lateral derecho de Francia , Benjamin Pavard , presentó este domingo dolor por un golpe recibido en el muslo derecho en el duelo del viernes pasado ante Uruguay (2-0), por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 , pero se mostró convencido de llegar "apto" para el choque ante Bélgica en semifinales.

"He recibido muchos golpes, jugué con una pierna, me dolía mucho, pero soy un guerrero. Sudé la camiseta y estoy apto, listo para ir al combate" , dijo en conferencia de prensa, luego que chocara contra Luis Suaréz en una jugada dividida.



Pavard llevaba un vendaje en el muslo derecho después de la victoria de los 'Gallos' contra los uruguayos en el estadio Nizhni Nóvgorod. ''Todavía hoy (domingo) lo siento, pero todo va bien. Esto forma parte del fútbol y son las cosas de las que hay que aprender" , agregó.

"El golpe que recibí de (Luis) Suárez me va a hacer aprender. Puede que me haga poner más agresividad e ir con menos tranquilidad, para recibir menos golpes, porque él me dio un gran golpe" , reflexionó el lateral derecho de Francia sobre esa acción.



Las selecciones de Francia y Bélgica se enfrentarán este martes 10 de julio en San Petersburgo por la primera semifinal del Mundial Rusia 2018 . Por su parte, Pavard , espera llegar al cien por ciento al decisivo duelo que definirá las chances de los 'Gallos' de alcanzar el título del torneo más esperado del planeta.