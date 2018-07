El VAR, otra vez, fue protagonista del Mundial Rusia 2018 . Esta vez, en la final entre Francia y Croacia , se necesitó del uso de la tecnología para decidir algunas jugadas. El que no que no quedó tan satisfecho fue Iker Casillas , el español que dio a conocer su disgusto con su mal uso.

El histórico arquero español, a través de Twitter, mostró su confusión, principalmente, por la falta que terminó en el primer gol de Francia a Croacia . " Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada", criticó Iker Casillas .

En otra publicación, Iker Casillas cuestionó la decisión del árbitro de sancionar penal una mano involuntaria de Ivan Perisic, que terminó en el gol de Antoine Griezmann. "Otro error! Perisic no puede quitar la mano. Matuidi quiere cabecear, mide mal y no la da con la cabeza. Perisic se encuentra la bola. Para mí, no es penal" , escribió.

Al final, Francia se proclamó campeona del Mundial Rusia 2018 al vencer por 4-2 a Croacia en el Estadio Olímpico Luzhniki. Así, los galos celebran su segundo título en la historia en este tipo de competencias tras el trofeo levantado en 1998, año en el que vencieron a Brasil por 3-0.

'Les bleus' fue efectiva al acechar en el ataque con abundancia de juego vistoso. Los goles para Francia los anotaron Kylian Mbappé, Paul Pogba, Antoine Griezmann y el tanto en propia puerta de Mario Mandzukic sellaron el triunfo. Mandzukic y Perisic descontaron.