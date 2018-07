Samuel Umtiti sonríe por todos lados. Llevo a una nueva final a Francia y su contrato con el Barcelona anda por las nubes. Por donde puede verse la casa, el zaguero puede sentirse feliz y cómodo. Por ello, cuando le preguntan sobre la situación de los galos en la final del Mundial Rusia 2018 , responde con alegría y hasta bromea sobre la ‘edad’ de Kylian Mbappé.



“No le gusta que le recuerden su edad. Para molestarlo, a veces le dicen que tiene 15 años”, dijo Umtiti, entre risas. El clima en el New Jersulamen Museum es ameno a Francia , en donde atienden a la prensa con confianza, optimismo y bastante buena, como puede verse en las declaraciones del zaguero central que se prepara para enfrentar a Croacia.



Samuel Umtiti advirtió contra la euforia que rodea a los ‘Bleus’ tras su clasificación para la final del Mundial, el domingo contra Croacia: "Tenemos que volver a bajar a la Tierra porque tenemos una final muy importante".



La clasificación para la final mundialista , la tercera en 20 años, ha desatado una ola de euforia y entusiasmo en Francia, aunque Umtiti admitió en conferencia de prensa que los jugadores están "en una burbuja".



"No somos del todo conscientes de la locura que se está viviendo en Francia. Vimos vídeos (de las celebraciones) al final del partido (de semifinales contra Bélgica). Eso nos demuestra que la gente nos apoya y que todos esperan esta final. No nos mete más presión, sino ganas de darlo todo para ganar la final", explicó el defensor del Barcelona.



Preguntado por el favoritismo de Francia contra una Croacia que jugará la primera final de su historia, Umtiti señaló: "No vamos a meternos más presión. Se ha visto en este Mundial que los favoritos quedaron fuera. Hemos hecho cosas lindas, pero tenemos que regresar a la Tierra porque tenemos una final muy importante".