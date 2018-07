Tras la semifinal del Mundial Rusia 2018 en la que Bélgica se vio superada por Francia , Thibaut Courtois, uno de los referentes del equipo de Roberto Martínez, salió a criticar el estilo de juego de los franceses.



"Francia jugó antifútbol, eso no es bonito de ver. Este equipo no fue mejor que nosotros", dijo el también portero del Chelsea. Lo que quizá no imaginó es que la respuesta llegaría dos días más tarde con un contundente mensaje de Antoine Griezmann.

En la previa del Francia vs Croacia , el delantero de 27 años respondió con ironía al portero belga al señalar que este acusa a los galos de "antifútbol" cuando se olvida que ganó una Liga española en el Atlético de Madrid y hoy está en Chelsea.

"Jugó en el Atlético de Madrid y ganó una Liga y está en el Chelsea y cree que juega como el Barcelona. No nos importa la manera de ganar, queremos ganar. Si tengo la estrella, me da igual cómo ganemos", dijo Griezmann , dando así por zanjado la polémica.



El partido entre Francia vs Croacia , en el que Antoine Griezmann apunta a ser titular, está programado para este domingo 15 de julio desde las 10 de la mañana. El partido será televisado para toda América Latina a través de las señales de DirecTV y Latina.