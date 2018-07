Francia vs. Uruguay cuartos de final del Mundial Rusia 2018 : chocan EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE TV desde Nizhniy Novgorod vía Latina, DirecTV Sports Monte Carlo, Canal 10, Red Uruguaya de Televisión, TDN, Azteca, RCN y Caracol, desde las 9:00 a.m., hora peruana; 11:00 a.m., hora uruguaya; y 4:00 p.m., en el territorio francés.

Eclipsados por la lesión de Edinson Cavani, Uruguay va por un lugar en las semifinales del Mundial y las expectativas son altas. Luis Suárez y la muralla defensiva celeste contra el vertiginoso ataque galo con Kylian Mbappé y Antoine Griezmann prometen un duelo espectacular.

PAÍS HORARIO CANALES Perú 9:00 a.m. Latina y DirecTV Colombia 9:00 a.m. RCN , Caracol y DirecTV México 9:00 a.m. TDN , Azteca, Estrellas y SKY Ecuador 9:00 a.m. RTS y DirecTV Argentina 11:00 a.m. TV Pública, TyC Sports y DirecTV Chile 10:00 a.m. Mega, Canal 13 y DirecTV Uruguay 11:00 a.m. Canal 10, Red Uruguaya de Televisión y DirecTV Estados Unidos (Florida) 10:00 a.m. NBC Universo, Telemundo, FOX Sports y FS1 España 4:00 p.m. Telecinco, Mediaset y Cuatro

Cavani es duda. Una lesión en su gemelo pone un enorme signo de interrogación a su presencia en el partido de cuartos de final, frente al país que disfruta sus goles todos los fines de semana.



El goleador saltó este jueves al campo de entrenamiento en el búnker celeste en Nizhni Nóvgorod y abre una mínima luz a la esperanza, pese a trabajar diferenciado de sus compañeros.



El seleccionador uruguayo pidió en conferencia de prensa "24 horas de paciencia, nada más" para saber si podrá jugar o no un Cavani que tiene en vilo a un país.



Mbappé en gran momento. Tras una primera fase que provocó ciertas dudas, Francia destrozó a la Argentina de Messi con un fútbol de alta velocidad, con el joven Kylian Mbappé, de solo 19 años, como estilete, con dos goles y un penal cometido sobre él que transformó Griezmann.



Las incorporaciones de los laterales galos, Benjamin Pavard y Lucas Hernández, también desarbolaron a un equipo albiceleste que tampoco pudo competir en músculo con la medular francesa, formada por N'Golo Kanté, Paul Pogba y Blaise Matuidi. Este último se perderá la cita por tarjetas.

Francia vs. Uruguay: alineaciones probables:



Francia : Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Lucas Hernández - N'Golo Kanté, Paul Pogba, Corentin Tolisso - Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.



Uruguay : Fernando Muslera - Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt - Nahitán Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur - Luis Suárez y Cristhian Stuani (o Edinson Cavani). DT: Oscar Tabárez.





Fuente: AFP