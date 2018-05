Faltan menos de 50 días para el tan esperado Mundial de Rusia 2018 , que marcará el regreso de la Selección Peruana a una Copa del Mundo luego de 36 años. Y los miles de peruanos que viajarán a Rusia para apoyar a la 'Blanquirroja' se siguen preparando de la mejor manera. Y aprender el complicado idioma del país anfitrión es una de las tareas más difíciles que tienen los hinchas peruanos, pero la profesora Irina y Google Traductor están para ayudarlos.

En esta ocasión, la experimentada maestra en idiomas nos enseñará a los miles de seguidores cómo se dice " asistente técnico" en ruso. Es muy simple, solo tienes que reproducir el video para saber cómo se pronuncia la palabra.



Recorrimos las calles de Lima y demostramos que no es tan fácil como parece. La profesor Irina te da una mano. Una cosa es escuchar y leerlo en Google Traductor, pero otra totalmente diferente tratar de decirlo.



No te sientas mal si no te sale a la primera, porque ellos también sufrieron para pronunciar ' La Palabra Rusa del Día '. Intentaron más de dos veces y fallaron. Pero, con la práctica serás todo un experto y, de paso, sumarás otra palabra más para tu vocabulario ruso.