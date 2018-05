Con 'La Palabra Rusa del Día' , Depor.com te ayuda a aprender unas cuantas palabras o frases en ruso, para que cuando viajes a apoyar a la Selección Peruana en la Copa del Mundo 2018, no pases 'roche' sacando tu celular con Google Traductor .

En esta edición especial, ríete con los mejores bloopers de la profesor Irina, intentando enseñarte a decir '¿dónde está la comisaría?' en ruso. Todos nos equivocamos, así que no podrás parar de reír.

En lugar de recorrer las calles de Lima y demostrar que no es tan fácil como parece. Quisimos probar algo distinto con tu maestra favorita. Google Traductor también te puede ayudar pero no es tan divertido.



No te sientas mal si no te sale a la primera, porque ellos también sufrieron para pronunciar ' La Palabra Rusa '. Intentaron más de dos veces y fallaron. Pero, con la práctica serás todo un experto y, de paso, sumarás otra palabra más para tu vocabulario ruso.