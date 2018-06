Antoine Griezmann sabe que Rusia 2018 será su oportunidad de oro para demostrar que puede estar en la lista de los mejores del mundo; sin embargo, en eso no será lo único que pensará. El francés reveló en sus redes sociales a quién le dedicará el torneo.

Francis Smerecki, campeón de Europa Sub-19 con Francia en 2010 dirigiendo a jugadores como al delantero colchonero, falleció a los 68 años de edad este jueves después de una larga enfermedad, anunció la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Je voulais adresser mes sincères condoléances à la famille de Monsieur Smerecki et à ses proches. 🙏 pic.twitter.com/UEZcn2cXXM — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 7 de junio de 2018

“Voy a jugar por él, en Rusia ”, reveló Antoine. “Su deceso me da mucha pena. Es un entrenador que ha ayudado mucho en el desarrollo de mi carrera. El señor Smerecki es quien me permitió vestir la camiseta bleu por primera vez, en el mes de marzo de 2010, en un amistoso contra Ucrania, cuando nadie me conocía realmente en Francia, cuando jugaba en la Real Sociedad”, explicó.

En 2010, Smerecki se hizo con el título de campeón de Europa Sub-19 con un equipo en el que estaban Antoine Griezamnn y Lacazette. También fue finalista de la Eurocopa Sub 17 en 2008.