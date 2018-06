Harry Kane , delantero de Inglaterra elegido por la FIFA mejor jugador del partido ante Panamá, aseguró en rueda de prensa que está "orgulloso" de haber marcado tres goles porque no es fácil hacer un "triplete" en un Mundial.

"Me he llevado una pelota que me hace sentirme orgulloso. No muchos jugadores han hecho un triplete en un Mundial, así que estoy muy orgulloso", insistió.

El delantero del Tottenham suma cinco tantos y es el máximo goleador de Rusia 2018 por delante del portugués Cristiano Ronaldo y del belga Romelu Lukaku. Sin embargo, sólo piensa en el camino de Inglaterra en el Mundial.

"Nos sentimos muy orgullosos los unos de los otros. Hemos jugado con disciplina y haciendo mucho trabajo. Pudo ser un partido muy difícil y tenemos que disfrutar de este momento. No todos los años hemos podido pasar a la segunda ronda después de dos partidos", manifestó.

También habló sobre sus goles a Panamá, dos de ellos desde los once metros: "Los penaltis los he practicado mucho. Se trata de mantener la rutina para tirarlos. El tercer gol tal vez sea de los más afortunados. Los arietes tenemos etapas y a veces metemos todo y otras no", declaró.

Cuestionado por la agresividad de los jugadores panameños, comentó que sabían que el partido iba a ser así y dijo que no se puede culpar por ello a sus rivales porque, aseguró, se jugaban la vida.



"El árbitro ha estado muy pendiente y estamos orgullosos de cómo hemos jugado. Hasta ahora ha ido todo bien. Queda mucho, lo más importante es ganar los partidos. Si mis goles ayudan, perfecto. Hay muchos jugadores buenísimos e intentaré ser el máximo goleador, claro"

(Fuente: EFE)