El jugador de la Selección de Inglaterra , Kyle Walker , y Luka Módric jugaron juntos en el Tottenham Hotspur. Por eso, el defensa es una voz autorizada para hablar del crecimiento del croata, que la rompió ante Argentina y minimizó a Lionel Messi , en la goleada que le propinó Croacia (3-0) al cuadro de Jorge Sampaoli.

“ Messi ha demostrado que es humano. Obviamente, es un jugador fantástico. Pero he jugado con Luka y es tan bueno como él. Está claro que deben estar decepcionados, pero no me interesa lo que ocurra con Argentina”, dijo Kyle Walker en conferencia de prensa.

Inglaterra continuará su aventura en el Mundial de Rusia ante Panamá, con el buen estado de forma de Harry Kane, que marcará el camino de su selección hacia octavos ante un equipo que intentará dar la sorpresa en su segundo partido de la historia en una Copa del Mundo.

Los hombres de Gareth Southgate sumaron tres puntos en su primer enfrentamiento ante Túnez (1-2) gracias a dos tantos del delantero del Tottenham, que desniveló la balanza en el tiempo de descuento para evitar un tropezón que habría podido crear problemas a Inglaterra en su estreno.

Sin embargo, la victoria fue un hecho e Inglaterra tiene la oportunidad de dar un paso adelante hacia los octavos de final ante un equipo teóricamente menor (Panamá), que perdió en su primer duelo contra Bélgica.

