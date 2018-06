La prensa inglesa saludó la victoria récord de la Selección Inglaterra en el Mundial , con una euforia tan intensa como el veneno liberado tras los fracasos previos de la ahora transformada selección nacional.

"Creemos en milagros", publicó The Sun utilizando un juego de palabras en referencia a un éxito de la banda británica Hot Chocolate de la década de 1970, sobre una imagen de los jugadores celebrando la victoria del domingo 6-1 sobre Panamá, la mayor de Inglaterra en un Mundial .

Tras haber sumado un solo punto y dos goles en la desastrosa campaña del Mundial 2014, Inglaterra ahora está mostrando una imagen opuesta: clasificada a octavos de final con un partido por jugar, ocho goles marcados y el máximo anotador del torneo, Harry Kane. Todo esto ha cambiado las expectativas.

El exmediocampista de Inglaterra Frank Lampard, uno de los pilares de la "generación de oro" de grandes nombres pero bajo rendimiento, dijo que el equipo de Gareth Southgate puede ser campeón del mundo.

"No veo por qué seríamos lo suficientemente negativos como para comenzar a decir: 'Oh, espero que lleguemos a los cuartos de final'", dijo Lampard a la BBC. "No estoy yendo demasiado lejos, solo mire el talento en nuestro equipo y en el plantel y la forma en que están jugando".

"Perdón por decepcionar a aquellos que aconsejan precaución, pero estoy muy feliz de dejarme llevar", escribió el exdelantero de Inglaterra Peter Crouch en una columna para el Daily Mail.

"Pasó demasiado tiempo desde que tuvimos una selección que nos hizo saltar de nuestros asientos. Esta nos está dando todas las señales correctas", agregó.

