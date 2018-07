Inglaterra y Suecia se enfrentan este sábado en una de las llaves de los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 con el único objetivo de ganar para acercarse cada más al tan ansiado título. Entusiasmados por la juventud y el potencial de su equipo, los 'Tres leones' empiezan a soñar con sumar su segundo título mundial, 52 años después.

El duelo entre las selecciones de ingleses y suecos tendrá lugar este sábado en el Samara Arena y arrancará desde las 9:00 a.m. (hora peruana) y será televisado a través de las señales de Latina, DirecTV, TV Azteca, Televisa, TDN, Sky, entre otros. No olvides que podrás seguir el minuto a minuto del vibrante encuentro por Depor.com

PAÍS HORARIO CANALES Perú 9:00 a.m. Latina y DirecTV Colombia 9:00 a.m. RCN , Caracol y DirecTV México 9:00 a.m. TDN , Azteca, Estrellas y SKY Ecuador 9:00 a.m. RTS y DirecTV Argentina 11:00 a.m. TV Pública, TyC Sports y DirecTV Chile 10:00 a.m. Mega, Canal 13 y DirecTV Uruguay 11:00 a.m. Canal 10, Red Uruguaya de Televisión y DirecTV Estados Unidos (Florida) 10:00 a.m. NBC Universo, Telemundo, FOX Sports y FS1 España 4:00 p.m. Telecinco, Mediaset y Cuatro

Para enfrentarse al equipo de los 'Tres Leones', el seleccionador sueco, Janne Andersson, pierde a su lateral derecho, Mikael Lustig, por acumulación de tarjetas, pero recupera al medio Sebastian Larsson, que, por idéntico motivo, no jugó contra Suiza en los octavos de final del torneo.

Por su parte, tanto el seleccionador inglés Gareth Southgate como sus jugadores se han expresado con precaución de un equipo del que destacan su experiencia y su solidez defensiva. Además, cabe recordar que Inglaterra ha gozado de poco tiempo para reponer fuerzas, con apenas cuatro días de descanso.



"Queremos seguir haciendo historia. Sabemos que no estamos en una semifinal de la Copa del Mundo desde 1990. Somos muy ambiciosos y queremos conseguirlo pero sabemos que no hay nada en nuestras cabezas que no sea el partido de mañana" , apuntó Southgate.

Ambas escuadras llegan al cruce de mañana en un estado de optimismo generalizado y con una sensación de que se encuentran ante una oportunidad única: la de plantarse en una semifinal de un Mundial , algo que Suecia no consigue desde hace veinticuatro años; e Inglaterra , desde hace veintiocho.



Inglaterra vs. Suecia: alineaciones probables

Inglaterra : Jordan Pickford - Kieran Trippier, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Ashley Young - Jesse Lingard, Jordan Henderson, Dele Alli - Raheem Sterling, Harry Kane. DT: Gareth Southgate



Suecia : Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist (cap), Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Marcus Berg, Ola Toivonen. DT: Jan Andersson