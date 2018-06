Oscar Ruggeri intentó comprar una limonada embotellada en un puesto callejero de Moscú y de inmediato sintió la barrera idiomática que separa a algunos locales de los hinchas que han llegado para ver el Mundial Rusia 2018 . A su lado, Sebastián 'Pollo' Vignolo intentó ayudarlo hablándole en ¿inglés? (o algún idioma parecido) a la vendedora.



La desopilante conversación entre los conductores de Fox Sport Argentina y la paciente señora no tiene pierde.



😂 Una publicación compartida por Sebastian Pollo Vignolo (@sebastianpollovignolo) el 13 de Jun de 2018 a las 6:23 PDT

- Vignolo : ¿Qué estás comprando 'Cabezón'?

- Ruggeri: Estoy comprando una limonada y me está sacando la planta.

- Vignolo : This is mr. Ruggeri. Champion, champion the World Cup one eight. No, one nine eight six (en alusión al título mundial de Ruggeri en México 1986).

- Ruggeri : Me llena de monedas. Tú le hablas a la rusa y ella me llena de monedas. Le di billete y ella me dio todas monedas.

- Vignolo : Game over dancing, game over Bailando (en alusión a la derrota de Ruggeri en la final del popular programa de baila argentino).



La señora le dice algo a Ruggeri y el Cabezón sigue con cara de no entender.



- Vignolo : ¿My friend? Cabezón, dice que no pagaste.

- Ruggeri : Boludo, pero si le estoy dando la plata...



La señora le explica en ruso al Ruggeri por qué le está dando esa cantidad de monedas como vuelto.



- Ruggeri : ¿Cuánto ahora? Dale, dale, ¿cuánto?

​

No sabemos si Ruggeri logró comprar la limonada. Tampoco sabemos si la vendedora entendió una sola palabra del 'Pollo'. Rusia 2018 durará un mes, así que confiamos en que haya más videos de la pareja intentando hacerse entender.