Sin importar que se frustró su sueño de jugar su primer Mundial por una terrible lesión, Manuel Lanzini se mostró fuerte y agradecido con la Selección Argentina por las muestras de apoyo recibidas en estos días. El volante de la albiceleste aprovechó el Instagram para publicar una emotiva carta que podría hacerte derramar algunas lágrimas.

Recordemos que una rotura de ligamentos cruzado ha dejado a Manuel Lanzini fuera de la convocatoria de Argentina para el Mundial Rusia 2018. Fue en la última etapa de preparación de la albiceleste cuando sucedió esta grave lesión que lo aleja de la chance de cumplir su sueño. Enzo Pérez ha sido convocado en su lugar.

Lee a continuación la emotiva carta de agradecimiento de Manuel Lanzini:

"Esta publicación es para decirles que más haya del sufrimiento y dolor que siento por lo que me paso, por estar tan cerca de cumplir el sueño que tanto soñé de chico que era jugar un mundial, a no poder hacerlo. Más allá de todo esto, estoy muy agradecido a ustedes de haberme mandando tan lindos mensajes de apoyo, de cariño y de buenas energías. Agradecer a mi familia que siempre ven un lado positivo a esto y eso me hace muy bien y por contenerme."

"Quiero agradecer también a mis compañeros que se encargaron de hacer todo lo posible para que me sienta bien y que no pase un día tan doloroso. Mandarles también muchas fuerzas y que ojalá puedan lograr el objetivo se planteó desde un principio. Todos juntos por un sueño. Y a ustedes les vuelvo a repetir GRACIAS su apoyo me llego, así que ahora en pensar en una buena recuperación y ponerme bien para lo que se me viene de mi carrera"