El grito ¡viva México cabrones! también se hizo presente en las celebraciones del campeón del Mundial. En plena celebración, aún en los camerinos, Paul Pogba y Antoine Griezmann sorprendieron a todos, pero más al pueblo 'azteca' al celebrar al estilo mexicano, y además con un saludo a Carlos Vela. El video lo compartió el mediocampista por su cuenta de Instagram y ya es viral.



El primero en sorprender fue el propio Pogba , quien no se sabe cómo ni de dónde pero apareció con un sombrero de charro y hablando español. Eso sí, lo primero que pidió fue "un poquito de reguetón", para luego darle paso a Griezmann . El delantero del Atlético de Madrid, no esperó mucho y lanzó: "¡Viva México cabrones!



Pero eso no fue todo, pues luego el atacante francés se acordó de su excompañero, Carlos Vela , y le envió saludos. Recordemos que ambos coincidieron en la Real Sociedad entre 2011 y 2014, año en el que salió el francés del equipo vasco para pasar al cuadro 'colchonero'.

Antoine Griezmann fue elegido el mejor jugador de la final en la que los galos se impusieron 4-2 a Croacia, y en la que también Paul Pogba se hizo presente en el marcador.



"Todavía es demasiado pronto como para decir qué significa todo esto, pero ganar un Mundial es algo gigante. Me siento muy orgulloso de los jugadores, del entrenador, del cuerpo técnico y del resto del equipo. Somos un grupo unido y nuestra fuerza es increíble. Hoy hicimos historia", aseguró Griezmann.