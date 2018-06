La política sí se cruza con el fútbol y Rusia 2018 es un gran ejemplo. La Selección de Irán sufre por las excéntricas decisiones del gobierno de los Estados Unidos, a tal punto de quedarse sin chimpunes previo a su debut.



Donald Trump decidió romper el pacto nuclear firmado con Irán y restableció todas las sanciones económicas que existían sobre dicho país. Entre ellas, mandó que ninguna empresa estadounidense mantenga negocios comerciales, incluidos los patrocinios.

Es por ello que Nike decidió abandonar el acuerdo que tenía con la Selección de Irán . "Las sanciones implican que, como empresa estadounidense, no podemos entregar calzado a ninguno de los jugadores", señaló la empresa.



Es por ello que el equipo de Irán se quedó sin chimpunes y ropa deportiva. Sin embargo, a modo de compensación, la compañía decidió darles un descuento para que puedan tener el equipamiento competo, sin ser el patrocinador oficial de Rusia 2018 .



Como era de esperarse, la noticia no fue bien recibida por la Selección de Irán . "Es una ofensa y por eso mandaremos un escrito a la FIFA para protestar contra esta decisión de Nike. No puede ser que poco antes de un Mundial , se les imponga una prohibición a los jugadores. Todos saben lo importante que es para ellos jugar con su propio calzado", señaló el entrenador Carlos Queiroz.