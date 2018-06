Los futbolistas de la selección de Islandia podrán tener relaciones sexuales antes de su partido del Mundial Rusia 2018 contra Nigeria, siempre que sea con sus esposas, dijo el jueves el entrenador, Heimir Hallgrimsson.

Cuando un periodista islandés preguntó si se prohibió el sexo a los miembros del equipo, el capitán islandés Aron Gunnarsson dijo, riendo: "Por el momento, sí".



No obstante, Hallgrimsson intervino: "Eso es al menos mientras las esposas no hayan llegado. No, el sexo no está prohibido".



Los jugadores de Islandia se reunieron el jueves con sus familias en Volgogrado, donde enfrentarán a Nigeria el viernes por la segunda jornada del Grupo D, con un ojo puesto en la fase eliminatoria después del empate 1-1 con Argentina en el debut.



Tras rascar un empate en su estreno en el Mundial de Rusia-2018 contra Argentina, la debutante Islandia se enfrenta este viernes a la imberbe Nigeria, que busca reaccionar después de arrancar con derrota contra Croacia.