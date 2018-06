El extremo de la Selección de Islandia Johann Berg Gudmundsson tiene pocas opciones de recuperarse a tiempo de una lesión para jugar el viernes en el partido del Grupo D del Mundial ante Nigeria, dijo su entrenador Heimir Hallgrimsson.



"Está mejorando día a día. Está en buenas manos. No voy a ocultar que es muy poco probable que juegue", dijo Hallgrimsson a periodistas el jueves.



Gudmundsson, que juega para Burnley en la Liga Premier de Inglaterra, suma 65 partidos con Islandia y es una parte clave del rápido estilo de contraataque del equipo.



Sin embargo, fue sustituido en la segunda mitad del empate 1-1 de Islandia el sábado ante Argentina.



Ese sorprendente resultado mantuvo a Islandia en carrera por llegar a las etapas de eliminación directa, algo que ya logró en la Eurocopa 2016.



Hallgrimsson dijo que la ausencia del extremo, que juega para el Burnley en la Liga Premier inglesa, no alteraría el equilibrio de su equipo. "No tenemos miedo. No cambiará los planes".



El islandés Gylfi Sigurdsson, que se recuperó de una lesión a tiempo para la Copa Mundial y jugó contra Argentina, está 100 por ciento físicamente, dijo.