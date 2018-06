Tras finalizar el Colombia vs. Japón , los hinchas nipones se quedaron en las gradas. Y no precisamente para alentar, sino para recoger todos los objetos que se arrojaron durante los 90 minutos. ¿Era su obligación? No. Solo es parte de su cultura.

En las redes sociales se viralizó el preciso momento en el que los hinchas de Japón recogieron papeles y bolsas del suelo de las gradas del estadio. Siempre con una sonrisa y con la convicción de proyectar la mejor imagen de su educación.

Por otro lado, Japón se llevó la victoria y se tumbó a Colombia. Los nipones arrancaron con pie derecho el Mundial Rusia 2018 , y están a poco de lograr la ansiada clasificación a octavos de final.

Japón se convirtió en el primer equipo asiático en vencer a una selección sudamericana en un Mundial y una buena revancha tras la goleada 4-1 sufrida ante el elenco cafetero en 2014.

