Sí, aunque parezca increíble, un medio en particular ha festejado - con opiniones sólidas - la no convocatoria de Leroy Sané con Alemania para Rusia 2018 .



"Bild Sport" quedó en un principio sorprendido por la drástica decisión del comando técnico de Alemania sobre el futuro de Leroy Sané en Rusia 2018 . No obstante, el medio alemán consideró que la medida ejercida por Löw es plausible porque da a entender que nadie debe sentirse seguro en el grupo a la hora de conseguir un boleto para un Mundial.



"Esta opción audaz, pero comprensible, es un verdadero éxito. Y la mejor señal de 'Jogi' para sus 23 elegidos de la Copa del Mundo. Nadie debe sentirse seguro. Nadie debe colgarse del otro", expuso el periodista Michael Makus.



Otro punto que aborda el autor del artículo de "Bild Sport" es la mala actitud que ha tenido Leroy Sané con Alemania en el proceso eliminatorio hacia Rusia 2018 . A tal punto de calificarlo como inmaduro para participar en un Mundial.



"Posee una apariencia de auto desprecio y distanciamiento con el público. Aunque ciertamente lo que no le cayó bien a Löw fue su alejamiento de la Copa Confederaciones para someterse a una operación de nariz. Quizás no sea lo suficientemente maduro para una Copa del Mundo", enfatizó. Sané queda fuera del Mundial en la noticia más comentada en estos días.