Lionel Messi , por ser la máxima figura de la Selección de Argentina, lleva el peso de un equipo que ha mostrado poco durante el Mundial Rusia 2018 . De hecho, tras caer contra Croacia, las críticas llegaron al capitán.

El exjugador de Barcelona, Emmanuel Petit, cuestionó la actitud del atacante del cuadro Albiceleste durante todo el encuentro frente a los croatas. El campeón del mundo con Francia no se calló nada en entrevista con 'Paddy Power'.



"Fue vergonzoso verlos. Ver a Messi caminando con la cabeza gacha...debería avergonzarse . No siento pena por él. Cuando las cosas no van bien, siempre está decaído en el campo, no muestra reacción alguna" , indicó el galo sobre la actuación del '10' en el juego por el Mundial .

" Él no es un líder. Él no es Cristiano Ronaldo en ese sentido . Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos pero necesita mostrar otra mentalidad" , prosiguió con la crítica y esta vez lo comparó con el portugués.

"¡Necesita despertar! Cuando las cosas van bien en el Barcelona, es un jugador excelente. Sin embargo, lo hemos visto en la Champions, cuando las cosas no van bien, desaparece en el campo . Ya no está. No corre, camina. No está preocupado por la pelota. ¡Vamos, hombre!" , indicó Petit.

"El lenguaje corporal de todo el equipo era muy pobre, no tenían confianza y no creían en ellos mismos. Por su aspecto, ahora mismo no veo posible la clasificación de Argentina " , añadió sobre el conjunto sudamericano y sus posibilidades en Rusia 2018 .