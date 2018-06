Lionel Messi ha jugado tres Mundiales de Fútbol en su carrera: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Lamentablemente, el crack de la selección de Argentina no ha podido coronarse en ninguno de ellos. Estuvo muy cerca de lograrlo hace cuatro años, aunque como él mismo explica, "es increíble, pero no se me da".



La carrera de Lionel Messi con Argentina en las Copas Mundiales de la FIFA empezó en Alemania. Allí, el mejor del planeta jugó 3 partidos, ganó 2 y marcó un gol. Este llegó precisamente en la etapa de los grupos ante Serbia en un triunfo por 6-0.

Nombre completo Lionel Andrés Messi Cuccitini Fecha de Nacimiento 24 de junio de 1987 Lugar de nacimiento Rosario – Argentina Estatura 1.69 mts. Apodos La Pulga, Leo, Lio Sitio web https://messi.com/

El Mundial del 2010 fue para el olvido para Messi . A diferencia del 2006, el crack del Barcelona jugó los 5 partidos, hasta cuartos de final. Pero Argentina fue eliminada por Alemania con un resultado de 4-0. Leo se fue sin goles del torneo, convirtiéndose en el centro de las críticas.



La suerte de Messi cambió radicalmente en Brasil 2014. En el tercer Mundial de su carrera, el delantero argentino fue una de las estrellas de la fase de grupos con cuatro goles que le marcó a Bosnia, Irán y Nigeria. Llegó a la final, pero perdió ante los alemanes en tiempos extra.



En resumen, Messi jugó 15 partidos (13 como titular), ganó 11 encuentros, empató dos y perdió los dos restantes. Fue capitán en ocho de ellos, se perdió solo dos encuentros y convirtió cinco goles con un promedio de 0,33 por partido.

MUNDIAL PJ PG PE PP GOLES PROMEDIO Alemania 2006 3 2 1 0 1 0,33 Sudáfrica 2010 5 4 0 1 0 0,00 Brasil 2014 7 5 1 1 4 0,57 TOTALES 15 11 2 2 5 0,33