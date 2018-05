Lionel Messi tendrá una nueva chance de redimirse con la Selección de Argentina . Y es que el crack del Barcelona es uno de los fijos del técnico Jorge Sampaoli para Rusia 2018 que empieza este 14 de junio. La chance de levantarse tras los fracasos de la Copa América 2015 y 2016 es palpable. Aunque, Alfio Basile parece que no le tiene mucha fe a 'Leo'.

Resulta que el ex DT del elenco albiceleste criticó la falta de liderazgo de Lionel Messi en Argentina . Tiene claro que con el balón en sus pies es el mejor jugador del mundo, pero como líder es totalmente distinto.

"Siempre hay que tener uno o dos caudillos en un equipo. Lo digo por personalidad, no por la calidad de juego. Hay líderes que ni siquiera tienen el 50% de la habilidad del mejor jugador. Para mí no hubiese sido lo mismo sin Óscar Ruggeri. Messi es un extraterrestre, tiene un talento increíble, pero no es líder", sostuvo a Infobae.

Asimismo, el ex estratega del cuadro albiceleste mencionó quién, para él, es el que tiene la voz de mando en la selección. "El único caudillo podría ser Nicolás Otamendi. Cuando lo veo jugar en Manchester City transmite presencia y orden. Mascherano también, aunque no sé si jugará", añadió.

Como se recuerda, Alfio Basile dirigió a la Selección de Argentina entre 1991-1994 y 2006-2008. Obtuvo dos Copa América y una Confederaciones con el buzo del seleccionado de su país.