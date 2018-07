Fin a los rumores. En medio de las celebraciones por el título de la Copa del Mundo con Francia , el delantero francés Kylian Mbappé , elegido el mejor jugador joven del Mundial reveló su futuro, luego que durante casi todo el torneo se lo vinculara con el Real Madrid, más aún cuando Cristiano Ronaldo fichó por la Juventus.

"Me quedo al cien por ciento en el PSG", dijo en la zona mixta del estadio Luzhniki, tras la gran final ante Croacia por Rusia 2018.



"Yo sigo mi camino, estoy al principio de mi carrera. He jugado como siempre. Marcar en una final es siempre particular. He trabajado mucho para llegar a momentos como éste, pero no es el final, hay que seguir. Tengo la ambición de ir más lejos", añadió.



De esta manera, el delantero de 19 años seguirá en el cuadro que pagó por él 180 millones de euros al Mónaco el año pasado, y descarta que, al menos por ahora, vaya al Bernabéu, donde buscan reemplazo a 'CR7'. Descartado Mbappé, ¿será Neymar el elegido por Florentino Pérez?