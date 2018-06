A por todo. El portero de la selección de México , Guillermo Ochoa , dijo que la agónica victoria de Alemania sobre Suecia, no cambia nada para el 'Tri' en el Mundial Rusia 2018 . El triunfo de los 'Teutones' dejó el Grupo F del torneo al rojo vivo e impidió que la selección azteca se asegurara el pase a octavos de final a falta de una fecha por jugar.

"Desde el inicio sabíamos que en el juego final del grupo nos disputaríamos algo" , comentó Ochoa este domingo en rueda de prensa. México lidera el grupo con seis puntos y una diferencia de más 2 goles. Mientras, Alemania y Suecia suman tres puntos y Corea del Sur cierra la tabla con cero unidades tras perder sus dos partidos.



La jornada final será la que defina todo, cuando el ' Tri ' choque con Suecia y Alemania con Corea. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio clasificarán y ganarán el grupo con un empate, mientras que Alemania necesita sacar un mejor resultado que Suecia para meterse en los octavos del Mundial .

"No cambia nada nuestra perspectiva. Contra Suecia nos vamos a jugar el primer lugar del sector, ese era nuestro pensar y no ha cambiado. Quedar primeros de grupo está en nuestras manos, no depende de nadie más'' , sentenció el 'Memo' Ochoa .

La selección de México viajará el lunes por la tarde a la ciudad de Ekaterimburgo, sede donde se disputará a las 9:00 a.m. (hora peruana y mexicana) su pase a la siguiente ronda del Mundial Rusia 2018 ante su similar de Suecia.