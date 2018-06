La emoción por el histórico triunfo sobre Alemania mantuvo a la selección de México despierta casi toda la noche, incluyendo a los futbolistas que no saltaron al campo como Jonathan Dos Santos , quien reconoció que la falta de sueño no es un problema por la "sensación indescriptible" que todavía flota en el aire.



Dos Santos habló el lunes en rueda de prensa, horas después del 1-0 con gol de Hirving Lozano que se ganó las portadas de la prensa en todo el mundo.



El centrocampista aseguró que viendo el partido de afuera se sufre más. "A veces es peor no jugar porque tienes más nervios en la banca, pero siempre confías en tu compañero porque sabes que lo que se entrenó se hará a la perfección, como se hizo".



El grupo está "feliz por los que jugaron y los que no jugamos igual de felices. Yo no pude dormir hasta altas horas de la noche por los nervios", confesó.



Con la victoria, México lidera el Grupo F por lo que llega con mucha tranquilidad al su próximo partido, ante Corea del Sur en Rostov. Jonathan dos Santos destacó que el plantel siempre confió en sus posibilidades pese a que nadie pensaba en que podrían ganarle al vigente campeón.



"Éramos los únicos que creíamos en nosotros mismos. Hicimos historia, nunca se le había ganado al campeón actual del mundo, empezamos con el pie derecho y tenemos más fuerza para seguir adelante, queda mucho camino pero vamos bien, lo importante es que somos uno, juegue quién juegue", concluyó