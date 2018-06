No pudo cumplir su sueño mundialista. Juan Carlos Osorio optó por otros jugadores, pese a que Jurgen Damm destaca en la Liga MX. El técnico le comunicó a él, como a otros futbolistas, que no contaría con él para la lista de 23 seleccionados y hoy, ante todos los medios, Damm expresó su incomodidad con Tigres con respecto a su futuro en el equipo.



Sucede que Damm no ha recibido ni un día de vacaciones, tras quedar fuera de la Copa del Mundo . Y a eso se le suma que en la concentración, Andrés Guardado le confesó que Tigres lo tasaba en 15 millones de dólares cuando clubes en Europa preguntaron por él.



Me siento desilusionado, un poco triste por cómo se manejó la directiva en ese sentido, siempre he sido muy honesto, muy educado con ellos, traté de comunicarme con ellos (para ver si tendría vacaciones) y nunca me contestaron”.



“En todo momento cuando ha estado de mi parte hacer algo. Cuando se me estaba terminando el contrato y me pude haber ido gratis, no quise hacer eso por respeto y cariño al club, por eso firmé. Héctor Moreno y Guardado que estuvieron en la Roma, Betis, PSV, me dijeron que directores deportivos preguntaban por mí y les decían 15 millones, me pude haber ido gratis y no quise hacer eso”, dijo Damm.



A mí me dijo Andrés Guardado que el Betis me quiso comprar, Tigres le dijo 15 millones y compraron un jugador que estuvo en el Barcelona, Cristian Tello, en 5 millones, el mercado acá está muy inflado”.



El jugador auriazul tuvo que llegar este domingo a tierra regia para reportar con los felinos el lunes 4 de junio, ya que el nuevo presidente del club auriazul, Miguel Ángel Garza, ni siquiera le contestó sus llamadas y mensajes.