Miguel Layún , integrante de la S elección de México -que protagonizó uno de los 'bombazos' del Mundial de Rusia 2018 , al derrotar a Alemania (0-1)- salió este lunes en defensa de su seleccionador, el colombiano Juan Carlos Osorio, al que el primero definió como "un genio" y del que el segundo dijo que con él se fue muy "injusto".



Miguel Layún , del Sevilla reconoció a EFE que su triunfo contra la cuádruple y actual campeona del mundo había sido "histórica", y consideró "injustas" todas las críticas que había recibido el 'Profesor' antes del Mundial de Rusia.



"Ya lo conté muchas veces: nunca he sido capaz de entender las críticas al 'mister'. Ni lo he sido, ni lo seré, honestamente; porque cuando ves a alguien que se entrega de la manera que se entrega por este grupo, por este equipo, es difícil ver que desde fuera, sin conocer las entrañas de todo esto; y sin vivir el día a día, como lo vivimos los que formamos parte de este grupo, emitan un juicio tan radical y tan duro, que a veces me parece tan sin fundamento", afirmó de forma rotunda Miguel Layún , nacido en Córdoba hace 29 años.



El jugador del Sevilla -que el domingo tuvo una gran actuación en el histórico triunfo contra Alemania- se expresó de esta forma en la rueda de prensa en la que compareció junto a Jonathan antes del entrenamiento regenerativo que efectuó el 'Tri' en su cuartel general, en Novogorsk, en las afueras de la capital rusa, del que a la prensa sólo se le permitió ver los primeros quince minutos.



"Si somos capaces de voltear atrás, creo que nos calificamos para el Mundial, si no mal recuerdo, sin ningún problema. Sin sufrir. Al final, los resultados que nos han marcado fueron el 7-0 contra Chile (cuartos de final de la Copa América Centenario) y la derrota (4-1) contra Alemania del año pasado en la Copa de las Confederaciones. Y como no ha habido otros momentos para poder criticarlo, se toman éstos", dijo.

Fuente: EFE