Un clima de tensión se vive por estos días en la Selección de México luego de la filtración de algunas imágenes que dan cuenta de una polémica fiesta en la que estuvieron varios integrantes del 'Tri'. Las críticas han llegado de todos lados, desde los propios hinchas aztecas hasta exfutbolistas.

Miguel Layún , uno de los referentes del elenco que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio, sobre el tema, respondió duramente a los críticos. "Pregunto, ¿qué exfutbolista, con todo respeto, ha hecho algo diferente que le dé el valor o el motivo para emitir un juicio de esa manera como se hace?" , exclamó.

Layún no se detuvo en la defensa y prosiguió: "Yo hago esta pregunta y la dejo ahí, porque yo no veo ningún campeón del Mundo en México. No veo a nadie que ha llegado a Semifinales, alguien que haya hecho algo distinto cuando ha estado en algún club o en Selección" , afirmó para ESPN.

Vale señalar que nueve integrantes de la selección mexicana convocados para el Mundial de Rusia 2018 desataron una polémica luego de conocerse que estuvieron en una fiesta a la que asistieron damas de compañía, aunque para autoridades del fútbol se trató de una actividad en su "tiempo libre".



"¡La verdadera despedida del Tri!", publicó este martes en su portada la revista sensacionalista de espectáculos TVnotas al revelar que los futbolistas estuvieron acompañados "en un encerrón de 24 horas" por 30 'escorts' de alto nivel.