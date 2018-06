Lección Mundial. Mister Chip no se quiso quedar atrás y también comentó sobre el batacazo que dio México a Alemania en Rusia 2018. El estadístico español dejó un polémico mensaje aunque también muy cargado de sentimiento, sobre todo luego de las duras críticas que recibió el seleccionado azteca y su técnico Juan Carlos Osorio.

"A ti, querido amigo, que has destrozado a Juan Carlos Osorio sin motivo. A ti, hermano mexicano, que le has dicho de todo sin razón, que le has insultado, que le has vejado, que le has humillado. A ti, te digo, que eres bienvenido al club y que puedes celebrar esto también".

Revolución mexicana

México revolucionó el Mundial de Rusia al batir por 1-0 a la defensora del título Alemania, este domingo en el estadio Luzhniki de Moscú, con un gol de su nueva estrella, Hirving 'Chucky' Lozano .



En un contragolpe (minuto 35), Chicharito Hernández aguantó el balón hasta encontrar al espacio al 'Chucky', que recibió en la izquierda, fintó a Mesut Ozil y ejecutó al capitán de la Mannschaft, Manuel Neuer.



Con este triunfo, México se sitúa al frente del grupo F, completado por Suecia y Corea del Sur, que juegan el lunes.