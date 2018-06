Fuerte y claro. El técnico de Alemania , Joachim Löw , admitió hoy que la actual campeona del mundo dejó muchos espacios abiertos y perdió el balón de forma nunca vista en su debut en el Mundial Rusia 2018 ante México , a la que reconoció como un equipo fuerte y rápido.

"No hemos tenido acierto con los pases y perdimos balones de una forma no vista antes. Jugamos con pases cortos y eso hizo posible que nuestro rival nos quitara el balón con facilidad. No estuvimos concentrados" , dijo Löw en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el ' Tri '.

El seleccionador alemán subrayó que su equipo jugó "mal en el primer tiempo", pero se repuso y lo hizo mucho mejor en el segundo, cuando tuvo oportunidades de empatar, pese a que México siguió llegando a su área en peligrosos contragolpes.

"Estamos decepcionados, hemos perdido el primer partido y es algo anormal para nosotros. No hemos jugado como acostumbramos, al ataque, con pases rápidos. Hay que aprender la lección y hacerlo mejor en los siguientes partidos" , afirmó.

No obstante, Low alabó al conjunto de Juan Carlos Osorio aludiendo que ''tienen un buen contragolpe y transitan muy bien de la defensa al ataque'', y criticó a sus dirigidos por dejar espacios a un equipo como México que destaca precisamente por su velocidad y sus contragolpes. Alemania se medirá en la segunda fecha del Mundial ante Suecia el próximo 23 de junio.