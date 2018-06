Andrés Guardado , capitán de México , aseguró este viernes que la victoria que lograron contra Alemania en su debut en Rusia 2018 , demuestra que todo es posible para su selección. Esto, en referencia al durísimo duelo que tendrán el próximo lunes ante el Brasil de Neymar por octavos de final.

Con respecto al '10' de Brasil , Andrés Guardado advirtió que México deberá ser cuidadoso, pues a Neymar le gusta "exagerar las faltas, tirarse muchísimo". Aunque reconoció que ese trabajo será responsabilidad de los árbitros.

"Todos conocemos a Neymar , pero no me corresponde a mí, ni a nosotros, juzgarlo, sino a los árbitros y a la FIFA, que ahora con lo del VAR tienen que ver su estilo de juego y saberlo manejar. Sabemos que le gusta exagerar las faltas, tirarse muchísimo, pero quien le tiene que poner un alto es el árbitro, no nosotros", aseguró uno de los referentes de México en Rusia 2018 .

Andrés Guardado también señaló que aunque México no ha ganado nunca a Brasil en un Mundial, "las estadísticas no juegan", como demuestra la victoria frente a Alemania, la primera contra esa selección.



"¿Qué mayor motivación puede haber para México que jugar el partido de nuestras vidas contra el pentacampeón? Es el escenario perfecto", comentó. "No hay mejor recuerdo que pasar a la historia con el quinto partido, somos jugadores diferentes en el aspecto mental, pero se nos va a juzgar por si pasamos o no", finalizó.