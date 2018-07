La Selección de México quedó eliminado del Mundial de Rusia 2018 , tras perder 2-0 con Brasil en octavos. En medio de la tristeza, el delantero Oribe Peralta decidió ponerle fin a su presencia en el 'Tri' con un conmovedor mensaje.

"Hoy me toca decir adiós a la selección, el mayor orgullo de mi carrera. Agradezco a toda la afición que siempre me apoyó. A los jugadores, entrenadores, doctores, utileros y directivos que me dieron siempre su confianza para defender nuestros colores", indicó el atacante de 34 años a través de Twitter.

Oribe Peralta , quien estuvo en la banca ante la verdeamarela, manifestó que se queda con los mejores recuerdos de su paso con la selección, la cual se inició a los 21 años. Más allá de la reciente eliminación, se siente orgulloso de haber sido parte del plantel.

► El Mundial Rusia 2018 continúa: EN VIVO y EN DIRECTO los partidos de hoy de octavos de final

"Siempre recordaré con enorme cariño cada uno de los partidos disputados, tuvimos tristezas, pero sobre todo alegrías las cuales quedarán para siempre en mi corazón", apuntó el delantero del América.

Oribe Peralta solo disputó en Rusia 2018 los últimos minutos de la derrota contra Suecia en la fase de grupos. Su mejor momento con el 'Tri' estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con sus goles, México se llevó el oro en la final contra Brasil.

Tuit de Oribe Peralta. Tuit de Oribe Peralta. USI

