El futbolista sueco Jimmy Durmaz fue víctima de insultos y comentarios racistas, e incluso hasta de amenazas de muerte, después de cometer la falta que permitió a Toni Kroos marcar en el descuento final para la victoria alemana por 2-1 sobre el equipo escandinavo, el sábado en el Mundial Rusia 2018 .



La cuenta de Instagram del jugador de 29 años recibió esos comentarios después del partido. JDurmaz, que juega en el Toulouse francés, nació en Suecia de padres emigrados desde Turquía.



"Puedo ser criticado por mi actuación, pero hay una línea y esa línea se cruzó ayer", declaró Jimmy Durmaz en un comunicado leído a los periodistas que cubren la información sobre la selección sueca en Gelendzhik, junto al Mar Negro.



La imagen precisa de la falta de Durmaz sobre Kroos. (Getty Images) iLa imagen precisa de la falta de Durmaz sobre Kroos. (Getty Images)

"Cuando me amenazan, cuando me llaman cucaracha (término despectivo para los extranjeros de piel más oscura), demonio árabe, terrorista o talibán, entonces se han sobrepasado de lejos los límites", continuó. Jimmy Durmaz consideró "completamente inaceptable" ese tipo de insultos.



"Soy sueco y estoy orgulloso de jugar con Suecia. Nunca dejaré que ningún racista destroce ese orgullo. Tenemos que despreciar cualquier forma de racismo", añadió. La Federación Sueca de Fútbol anunció en un comunicado que avisó a la policía de la existencia de estos mensajes.



"No toleramos que un jugador se vea expuesto a amenazas y ofensas", afirmó el secretario general de la Federación, Hakan Sjöstrand, en la web de su organización. "Es desagradable y extremadamente escandaloso ver el trato que ha sufrido Jimmy Durmaz. Totalmente inaceptable", añadió.



Los compañeros de Jimmy Durmaz no tardaron tampoco en salir en defensa del futbolista. "Nadie puede culpar a una persona. Ganas como un equipo y pierdes como un equipo", declaró el mediocampista Albin Ekdal al diario Aftonbladet.

Fuente: EFE