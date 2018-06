Se había retirado de Suecia y cuando su Selección clasifica a una nueva Copa del Mundo , se propone de nuevo para una convocatoria. De hecho, si hubiese sido llamado, el mensaje no habría calado bien en un equipo que clasificó sin él. Zlatan Ibrahimovic conversó con ESPN y dejó un mensaje que ha creado bastante polémico entre sus compañeros.



"Al comienzo, los primeros partidos que vi, fueron diferentes porque siento que podría hacerlo mucho mejor que ellos, obviamente. Y aún siento eso. Pero hay un momento en que dices que debes dejar que lo hagan y que disfruten, porque de dónde vengo no era bienvenido. Era diferente. Vine de un escenario diferente, crucé muchas cosas y me convertí en capitán de la selección de mi país. Más grande que eso, no puede ser", afirmó el goleador escandinavo.



Tras conquistar Alemania en Moscú (1-0) y poner otra pica en Rostov frente a Corea del Sur (2-1), México debe completar el trabajo ante Suecia para jugar los octavos del Mundial , el miércoles en Ekaterimburgo (10 a.m. hora peruana), sabiendo que un empate es suficiente para terminar como líder del grupo F.



México estuvo clasificado para octavos el sábado hasta que Toni Kroos acertó con un excepcional disparo en el 90+5 que dio el triunfo 2-1 a Alemania ante Suecia, provocando que las cuatro selecciones que forman la llave tengan opciones este miércoles.