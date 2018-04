El gran momento de Mohamed Salah tiene nombre y apellido, y no es otro que el fisioterapeuta del Liverpool , Rubén Pons, el hombre que le ha cambiado la vida al egipcio, quien ha respondido esta temporada con 43 goles y una posible final de Champions League. 'Mo' tiene tanta confianza y cree tanto en el médico, que le ha pedido que lo acompañe en su aventura en el Mundial de Rusia 2018.

"Me lo comentó hace unos días, pero esperé a que pasara el partido de ida de la Champions contra la Roma (5-2) para hacerlo público. Es una mezcla de satisfacción por la muestra de confianza hacia mí y de alegría por vivir esa experiencia", comentó al diario 'Levante de Castelló' el 'fisio' de los 'Reds', que trabaja en Anfield desde el 2014.



Salah nunca antes se había tratado ni llevado tan bien el tema físico como lo hace ahora en Liverpool y Pons es el gran responsable de ello, como él mismo señala.



"Él no solía tratarse mucho en sus anteriores equipos (Arab Contractors SC, FC Basel, Chelsea FC, AC Fiorentina y AS Roma) y aquí hacemos tratamiento todos los días, por lo que se genera un vínculo y solo puedo agradecer su confianza", apuntó el médico.



"La idea es la de incorporarme a la selección egipcia el 10 de junio en Grozny porque Salah insistió en que al menos tenía que tener dos semanas para estar con mi familia después de finalizar la temporada con el Liverpool", añadió.



Mohamed Salah junto a Rubén Pons. Mohamed Salah junto a Rubén Pons.