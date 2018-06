Egipto quiere ser una de las sorpresas en Rusia 2018 . Y no es para menos ya que el plantel africano dirigido por Héctor Cúper tiene a Mohamed Salah , aunque el delantero está lesionado y no ha podido entrenarse con normalidad en el primer día de trabajos de su país en tierras rusas.

Pese a no hacer trabajos con sus compañeros, 'Momo' igual se dio tiempo de compartir momentos con sus hinchas. No obstante, uno no tomó en consideración el golpe que sufrió en la final de la Champions League.

Resulta que uno de estos tomó del hombro izquierdo a Salah cuando buscó tomarse una imagen con el crack de la Selección de Egipto . Incluso, el mismo atacante le hizo una señal para que tenga más cuidado.

Es más, un cuerpo de seguridad del elenco egipcio le llamó la atención. Finalmente, el fanático pudo sacar una instantánea con uno de los cracks del momento que serán parte del Mundial.