La selección de Alemania es candidata a ganar el Mundial Rusia 2018 porque cuenta con un plantel plagado de estrellas, jugadores que militan en las grandes ligas del planeta. Sin embargo, hay uno que llama especialmente la atención al encontrarse ahora en la Segunda división del fútbol teutón.



Hablamos de Jonas Hector, el defensor que se ha convertido en un indiscutible para Joachim Löw, pero que lamentablemente este sábado ha perdido la categoría con el Colonia. Pese al complicado panorama, no existen dudas que el lateral izquierdo estará en Rusia 2018.

Por amor a la camiseta



A pesar de que el Colonia ha tenido una temporada de pesadilla en la Bundesliga, Jonas Hector es de esos jugadores cuyas actuaciones lo han salvado. Es por eso que los clubes más grandes de Alemania lo han buscado, principalmente el Bayern Munich.



El campeón alemán se mostró interesado en sus servicios, pero Jonas Hector, lejos de decantarse por el dinero y estatus de jugar en el Bayern, renovó con el Colonia hasta el 2023. El compañero de Claudio Pizarro no tiene en sus planes marcharse. Definitivamente.



"El Colonia me permitió pasar de jugar en Cuarta división a ir a la selección. Estoy muy conectado y agradecido a este equipo, me siento muy cómodo viviendo aquí. No hubiera tenido problemas en elegir otro club a final de temporada, pero no hubiera sido lo correcto. La decisión es clara: pertenezco al Colonia y quiero jugar la próxima temporada con este equipo y con estos fans", dijo Hector.