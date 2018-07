El anti deportivismo en pleno Mundial Rusia 2018 . Se corre contra el tiempo, la desesperación está en las venas de los jugadores, por lo que cualquier jugada puede ser servir para marcar diferencias sobre un partido. Eso debió pensar Marcus Rashford y Jesse Lingard cuando intentaron ‘jugar’ el encuentro luego del gol de Mario Mandzukic . En imágenes puede verse cómo corrieron hacia el arco croata cuando sus rivales se encontraban celebrando.



Obviamente, la jugada no valió para el árbitro, puesto que no había dado el pitido para reanudar el partido entre ambas instituciones. Rashford y Lingard llegaron hasta la meta de Subasic, pero tuvieron que volver hacia el mediocampo por ordenamiento del árbitro. Al final, Croacia celebró el pasaje a la final, mientras que Inglaterra termina resignada a luchar por el tercer puesto.



El delirio y festejos que estallaron anoche en Croacia tras el triunfo de su selección en las semifinales del Mundial contra Inglaterra fueron registrados como temblores de tierra por instrumentos sismológicos locales.



Según publicó este jueves la Sección de Geofísica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de Zagreb, los instrumentos sísmicos de la capital registraron "intensificados temblores" de tierra, a las 22:20 y después de las 22:37 hora local.



Esas horas coinciden con los momentos en que, primero el delantero croata Mario Mandzukic anotó el decisivo gol de la victoria croata (2:1), y luego, se marcó el pitido final del partido que marcó el paso definitivo de Croacia a la final del Mundial.



No se informa de la intensidad de esas sacudidas, pero la fuente citada ha publicado los gráficos de las mediciones respectivas, que muestran visualmente los cambios registrados a las horas citadas.