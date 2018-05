La fiebre del Mundial Rusia 2018 se vive al máximo. Este viernes, por fin se ha conocido la canción oficial del torneo de selecciones más importante del planeta, la cual tiene a Nicky Jam , Will Smith y Era Istrefi como protagonistas.



El tema del Mundial Rusia 2018 lleva el título de 'Live it up', resume la fiesta que se vivirá en las distintas sedes del torneo y la alegría que representa cada los hinchas de cada selección. Como era de esperarse, la canción ya cuenta con millones de reproducciones.

Además, la FIFA confirmó que en la previa de la final del Mundial 2018, que se disputará el 15 de julio, los cantantes interpretarán el tema ante los 80.000 espectadores que dirán presente en el Estadio Luzhniki, situado en Moscú.



"Grabar esta canción es un logro de toda la vida. No muchos artistas tienen el privilegio de poder decir que han sido parte de esto", comentó Nicky Jam . Cabe precisar que el videoclip oficial de esta canción será lanzado el 7 de junio.