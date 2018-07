Inglaterra logró la clasificación a las semifinales del Mundial Rusia 2018 tras vencer 2-0 a Suecia. Los fanáticos ingleses se emocionan con la posibilidad de volver a ganar una Copa del Mundo y cada vez que tienen una oportunidad en el estadio lo demuestran.

En el encuentro ante los suecos, demostraron sus ganas cantando un tema que promete ser uno de los éxitos más importantes del torneo.

“One, two, three, four... Woaah, England are in Russia; woaah, drinking all the vodka (Inglaterra está en Rusia bebiendo todo el vodka); England’s going all the way...”, cantan los fanáticos y prometen seguir haciéndolo en bares, plazas y butacas hasta que concluya su participación.

La canción tiene un antecedente en la Premier League. Los fanáticos del West Ham United cantaban el tema para su estrella Arthur Masuaku, un francés de padres congoleños.

Con su “Oh-eh-oh,Arthur Masuaku. Oh-eh-oh, he’s better than Lukaku! Oh-eh-oh, Arthur Masuaku. Oh-eh-oh, he never gives the ball away!”, motivaban al jugador.