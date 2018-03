El delantero Wissam Ben Yedder, autor de un doblete el martes en Old Trafford que clasificó al Sevilla para los cuartos de Champions League , y el central del Atlético Lucas Hernández fueron convocados por primera vez con Francia , señaló este jueves el seleccionador Didier Deschamps, de cara a los amistosos preparativos de los galos para el Mundial de Rusia 2018.



"No es por los dos goles en Old Trafford (ante el United), aunque eso ayuda a su crédito, su partido de gran nivel hizo ganar a su equipo. Solo jugó un cuarto de hora y confirmó todo lo que hace bien", dijo Deschamps sobre el antiguo ariete del Toulouse.



Lucas Hernández, del que algunos medios españoles habían publicado que podía ser convocado por España el viernes, también ha sido llamado por primera vez.



"Nunca elijo a un jugador para impedir que juegue en otra selección. Cuando hago la elección es porque pienso que es el momento justo para Lucas, como fue el caso para otros jugadores. Después ustedes conocen el reglamento, los partidos amistosos no permiten bloquear a un jugador", dijo Deschamps.



El seleccionador se refiere a la normativa que impide a los futbolistas jugar para un segundo equipo nacional si han jugado un partido oficial con otro. Sí lo permite en el caso de los amistosos.



Voici la 1ère liste de l'année !

RDV lundi à Clairefontaine pour préparer les matchs contre la Colombie et la Russie !👊 #FiersdetreBleus



Il reste 1000 places pour France🆚Russie (23/03 au Stade de France)🇫🇷

➡ https://t.co/nOyXeahHgNpic.twitter.com/WMuxl4XRb7 — Equipe de France (@equipedefrance) 15 de marzo de 2018

"Le llamo para jugar de lateral izquierdo, en la selección sub-21 ya ha jugado en ese puesto, puede hacerlo de central -donde normalmente juega en el Atlético- y de lateral. Está muy contento de jugar para nosotros", subrayó Deschamps cuando un periodista español le preguntó si temía que el futbolista no respondiera a la convocatoria.



Los ‘Bleus’ jugarán un amistoso ante Colombia en el Stade de France el 23 de marzo y cuatro días más tarde se desplazarán a San Petersburgo para enfrentarse a Rusia.



La lista fue la última antes de la convocatoria para el Mundial , que según confirmó este jueves el seleccionador francés se ofrecerá el 15 de mayo.



El seleccionador también incluyó al extremo del Barcelona Ousmane Dembele, que parece regresar a su mejor forma, marcando su primer gol como azulgrana el miércoles ante el Chelsea (3-0), en la clasificación del equipo para cuartos de Champions.



Convocatoria de Francia:



Porteros: Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Steve Mandanda (Marsella), Alphonse Areola (París SG)



Defensas: Lucas Digne (Barcelona/ESP), Lucas Hernandez (Atlético Madrid/ESP), Presnel Kimpembe (París SG), Laurent Koscielny (Arsenal/ENG), Benjamin Pavard (Stuttgart/GER), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelona/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP)



Centrocampistas: N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Thomas Lemar (Mónaco), Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Paul Pogba (Mánchester United/ENG), Adrien Rabiot (París SG), Corentin Tolisso (Bayern Múnich/GER)



Attaquants: Wissam Ben Yedder (Sevilla/ESP), Ousmane Dembélé (Barcelona/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ENG), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Anthony Martial (Mánchester United/ENG), Kylian Mbappé (París SG), Florian Thauvin (Marsella)



Fuente: AFP