Carlos Bilardo, entrenador campeón del mundo con Argentina en México 1986, afirmó que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo, pero que tiene que ganar un Mundial para estar al mismo nivel que Diego Maradona y Edson Arantes do Nascimento 'Pelé'.



"Messi siempre es comparado con Maradona. Para llegar al mismo nivel tiene que traer la Copa para Argentina", aseguró Bilardo al diario 'Folha de Sao Paulo'.



El exseleccionador considera que Messi debe tener una "libertad total", "sin ninguna obligación defensiva" durante el Mundial de Rusia de este año, una cita en la que ve a Argentina "bien" y "con grandes posibilidades".



"La selección es fuerte y puede ir más allá de 2014, cuando podríamos haber vencido. Al final, fuimos mejores que Alemania", sostuvo.

Conoce un poco más de Lionel Messi, estrella del Barcelona. (Video: Fernando Falco)

Bilardo comentó la histórica goleada por 6-1 que la albiceleste encajó ante la selección española y aseguró que el resultado puede influir con vistas al Mundial.



"Tiene que influir. No puedes encajar seis goles en un partido y creer que todo debe continuar de esa forma. Faltó alma en el campo, saber lo que representa vestir la camisa de Argentina, pero es mejor que haya pasado ahora que no en la Copa del Mundo", resaltó.



Bilardo no cree que el Mundial de Rusia pueda traer grandes sorpresas y señaló que las selecciones "más importantes" son Argentina, Brasil, Alemania, España y Francia.