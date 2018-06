La fase de grupos del Mundial Rusia 2018 va entrando en su recta final y a medida que pasen los partidos, conoceremos cómo quedarán los emparejamientos de los octavos de final . En dicha instancia, por ejemplo, Francia podría medirse ante Croacia y Uruguay hacer lo propio ante España o Portugal.

En esta nota te mostraremos cómo se van formando las llaves de los octavos de final a medida de algunos resultados. Además, podrás conocer cómo está programado el calendario desde la próxima fase hasta el partido de la gran final de Rusia 2018 que se jugará el próximo 15 de julio en el estadio Luzhniki.



En los resultados del día, Brasil logró un agónico y justo triunfo 2-0 ante Costa Rica en una jornada en la que la victoria de Nigeria 2-0 contra Islandia le dio vida a una desahuciada Argentina, tras su debacle ante Croacia.



Este sábado continúa el Mundial Rusia 2018 con los partidos entre Bélgica vs Túnez, México vs. Corea del Sur y Alemania vs Suecia. Entre todos, los 'Diablos Rojos' y aztecas tienen chances de avanzar a octavos de final si vencen en sus respectivos partidos.

Posibles emparejamientos de octavos de final

30 DE JUNIO

PARTIDO HORA PERUANA 1° Grupo C (Francia) vs. 2° Grupo D (Nigeria) 9:00 a.m. 1° Grupo A (Rusia) vs. 2° Grupo B (Portugal) 1:00 p.m.

1 DE JULIO

PARTIDO HORA PERUANA 1° Grupo B (España) vs. 2° Grupo A (Uruguay) 9:00 a.m. 1° Grupo D (Croacia) vs. 2° Grupo C (Dinamarca) 1:00 p.m.

2 DE JULIO

PARTIDO HORA PERUANA 1° Grupo E (Brasil) vs. 2° Grupo F (México) 9:00 a.m. 1° Grupo G (Bélgica) vs. 2° Grupo H (Japón) 1:00 p.m.

3 DE JULIO